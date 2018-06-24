هاري كين يغرد منفردًا في صدارة هدافي المونديال
واصل اللاعب الإنجليزي هاري كين تألقه ولكن هذه المرة على ساحة المونديال وليس البريميرليج.
ونجح ” كين ” اليوم الأحد، في اقتناص صدارة قائمة هدافي المونديال ومزاحمة كريستيانو رونالدو نجم البرتغال، بعد أن أحرز 5 أهداف حتى الأن.
و سجل هاري كين، الهدف السادس لإنجلترا في مرمى بنما في الدقيقة 62، في لقاء المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة السابعة بكأس العالم روسيا 2018.
ويأتي الدون في المركز الثاني بـ 4 أهداف، ويتساوى معه لوكاكو لاعب بلجيكا .
فهد[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 2 ساعتين
مؤكد سيتغير الرقم بعد ان تلعب البرتغال ..الدون لا يستسلم
فيصل[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاعب مميز وقناص
البيرت[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
للأمانه انجلترا ما قابل فريق لو قابل البرتغال ولا اسبانيا ولا المانيا نشوف كين اذا قدر يسجل هدف واحد