هاري كين يغرد منفردًا في صدارة هدافي المونديال

ماجد محمد(صدى):

واصل اللاعب الإنجليزي هاري كين تألقه ولكن هذه المرة على ساحة المونديال وليس البريميرليج.

ونجح ” كين ” اليوم الأحد، في اقتناص صدارة قائمة هدافي المونديال ومزاحمة كريستيانو رونالدو نجم البرتغال، بعد أن أحرز 5 أهداف حتى الأن.

و سجل هاري كين، الهدف السادس لإنجلترا في مرمى بنما في الدقيقة 62، في لقاء المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة السابعة بكأس العالم روسيا 2018.

ويأتي الدون في المركز الثاني بـ 4 أهداف، ويتساوى معه لوكاكو لاعب بلجيكا .