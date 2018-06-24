وظائف نسائية عسكرية في ” حرس الحدود ” تغطي 10 مناطق

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، صباح اليوم الأحد، فتح باب القبول على الوظائف النسائية العسكرية الشاغرة برتبة ” جندي مفتشة أمنية ” ، بمناطق ” الرياض، جازان، مكة المكرّمة، الحدود الشمالية، تبوك، الشرقية، عسير، نجران، المدينة المنوّرة، والجوف ” .

وأوضحت المديرية أن التقديم عبر منصة ” أبشر توظيف ” على الرابط http://jobs.sa، حتى يوم السبت الموافق ١٦ / ١٠ / ١٤٣٩هـ أو اكتمال العدد.

وأشارت إلى أنه يتم التقديم وفقًا للشروط الآتية: ” أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ وألا تكون موظفة مدنية أو عسكرية أو مفصولة، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك وغير محكوم عليها بالإدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن تكون المتقدمة حاصلة على هوية وطنية مستقلة، وألا يقل عمر المتقدمة عن (٢٥) عاماً ولا يزيد على (٣٥) عاماً ” .

كما تضمنت الشروط أن يكون الحد الأدنى للطول (١٦٠) سم للأعمال الميدانية و(١٥٥) سم لبقية الأعمال، على أن يتناسب الطول مع الوزن وألا تكون متزوجة من غير سعودي حالياً أو مستقبلاً، وأن تجتاز جميع مراحل وإجراءات القبول والمقابلة الشخصية.

ولفتت المديرية إلى أن الحد الأدنى للمؤهل العلمي الثانوية العامة وما يعادلها، وبالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة، وأن يتم تحديد واختيار مراجعة لجنة القبول في استمارة القبول الإلكترونية عند تقديم الطلب عبر الموقع بمناطق التعيين نفسها.

كما أَضافت أنه على المتقدمة عند مراجعة لجان القبول اصطحاب المستندات الآتية: ” أصل المؤهلات العلمية مع صورة منها للمطابقة، وأصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة، وأصل دفتر العائلة مع صورة للمطابقة، والتقيد بمواعيد مراجعة اللجنة “، مشيرة إلى أنه يحق للجنة استبعاد أي متقدمة لا تلتزم بالمواعيد المحددة لها بالمراجعة.