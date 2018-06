فيديو مؤثر لانهيار طلاب يودعون معلما نُقل إلى مدرسة أخرى

أثار مقطع فيديو لطلاب يحاولون منع معلم من مغادرة مدرستهم ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وكان نُقل معلم يدرس اللغة الإنجليزية في مدرسة حكومية مؤخرا إلى مدرسة أخرى، وتم تصوير الطلاب ينهارون في البكاء ويحجبون الطريق اعتراضا على مغادرته.

وقال أحد الطلاب إنه لا يرغب بنقل المعلم إلى مدرسة أخرى خاصة أنه كان من أكثر الداعمين لهم وكان بمثابة أخ للعديد من الطلاب.

وأظهر الفيديو المعلم حوله الكثير من الطلاب يحاولون منعه من الرحيل، حيث تأثر المعلم ولم يتمكن من إخفاء دموعه هو الآخر.

في حين أوضح المعلم أنه حاول بذل قصارى جهده للتفاعل مع الطلاب خارج الدراسة، واعتاد على رواية القصص لهم وفهم خلفيتهم العائلية والتحدث معهم عن مستقبلهم، حيث جمعته علاقة خاصة بالطلاب أكثر من مجرد معلم.

#WATCH Tamil Nadu: Students of Government High School in Veliagaram(Thiruvallur) cry and try to stop their English Teacher G Bhagawan who was leaving after receiving his transfer order. His transfer has now been put on hold for ten days. (20.6.18) pic.twitter.com/fBJAK8irnc

— ANI (@ANI) June 21, 2018