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اللواء البسامي: خرجنا 170 مدربة سعودية لتعليم القيادة

اللواء البسامي: خرجنا 170 مدربة سعودية لتعليم القيادة
سعيد العجل(صدى):

ذكر اللواء محمد البسامي، مدير الإدارة العامة للمرور، أن المرور قام بتخريج 170 امرأة سعودية، اليوم الأحد، لتدريب المتقدمات للحصول على رخص القيادة.

ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي ،أن المرأة الحاصلة على رخصة قيادة يحق لها التنقل في أي وقت وعلى كافة الطرق طالما أنها تحمل رخصة قيادة سارية المفعول.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 813 ] نشر منذ 2 ساعتين

موفقين ان شاء الله التدريب على القيادة هو اهم مرحلة من بعدها الامور تصير سهلة

[ عدد التعليقات: 439 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمد لله رافعين راسنا في اول يوم يقودون فيه ههههههههه

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