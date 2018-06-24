أميرة الطويل تحتفي بقيادة المرأة وتوجه رسالة خاصة للرجال

علي القحطاني (صدى):

احتفت زوجة الأمير الوليد بن طلال السابقة أميرة الطويل، اليوم الأحد، بقيادة المرأة للسيارة في شوارع المملكة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تنفيذًا لقرار صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووصفت ” الطويل ” على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، هذا اليوم بالتاريخي، قائله ” في مثل هذا اليوم التاريخي أتمنى أن أرى المرأة شجاعة والرجل مساند ” .

كما ناشدت الرجال بمراعاة تجربة النساء الجديدة والتسهيل عليهم فيها، مغرده ” في أغلب الدول نرى علامة New Driver في خلف السيارة لمراعاة السائق الجديد، اتمنى أن نراعي أغلب النساء من الذين يعتبرون هذه التجربة جديدة لهم وأن يسهل الجميع عليهم هذه التجربة “.