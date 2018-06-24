الأخضر يواجه الفراعنة في ختام دور المجموعات بالمونديال غدا
يواجه المنتخب الوطني نظيره المصري في ختام دور المجموعات من كأس العالم المقام في روسيا هذا العام، غدًا الاثنين.
وأوضح الحساب الرسمي للأخضر على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المباراة غدًا الاثنين 25 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءًا على ملعب ” فولجوجراد أرينا ” في مدينة فولجوجراد الروسية.
ومن الجدير بالذكر، إنه يشارك المنتخبان في المجموعة من الأولى من مونديال روسيا إلى جانب منتخبي روسيا صاحبة الأرض وأوروغواي.
ماجد[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههه الله يسترهاا و اعتقد لابد ان لا يلعبوا افضل