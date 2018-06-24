الأخضر يواجه الفراعنة في ختام دور المجموعات بالمونديال غدا

نواف السالم(صدى):

يواجه المنتخب الوطني نظيره المصري في ختام دور المجموعات من كأس العالم المقام في روسيا هذا العام، غدًا الاثنين.

وأوضح الحساب الرسمي للأخضر على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن المباراة غدًا الاثنين 25 يونيو في تمام الساعة الخامسة مساءًا على ملعب ” فولجوجراد أرينا ” في مدينة فولجوجراد الروسية.

ومن الجدير بالذكر، إنه يشارك المنتخبان في المجموعة من الأولى من مونديال روسيا إلى جانب منتخبي روسيا صاحبة الأرض وأوروغواي.