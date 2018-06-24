بالصور.. اللواء منصور التركي لصحيفة صدى لا قيود للنساء في القيادة

سعيد العجل تصوير بدر الحارثي - محمد السعران(صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي بأن المرأة الحاصلة يحق لها التنقل في اي وقت وعلى كافة الطرق طالما أنها تحمل رخصة قيادة سارية المفعول جاء ذلك ردا على سوال لصحيفة صدى أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم حول قرار تنفيذ قرار قيادة المرأة والذي بدأ فعليا من اليوم الأحد العاشر من شهر محرم من عام 1439 .

فيما أوضح اللواء محمد البسامي مدير الإدارة العامة للمرور بأن قيادة المرأة بدون رخصة قيادة سيعرضها لذات العقوبة المنصوص عليها بالنظام للرجال .