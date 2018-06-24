وفاة وإصابة 10 أشخاص في حادث مروري مروع بـ ” رعلة “

أبها(صدى):

شهد طريق رعلة الرابط بين مركز قنا ومحافظة محايل عسير، صباح اليوم الأحد، حادث مروري نتج عن تصادم بين سيارتين ” هايلكس وكورولا، لينضم إلى حزمة الحوادث على هذا الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 5 آخرون، حيث تلقت غرفة عمليات المنطقة بلاغًا فجر اليوم عن الحادث.

ومن جانبه أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري، أن الهلال الأحمر نقل إصابة واحدة وأربع وفيات إلى مستشفى محايل العام، فيما تم نقل أربع إصابات ووفاة واحدة عن طرق الجمهور قبل وصول الفرق الإسعافية.

كما شدد ” الشهري ” على عدم تحريك أو نقل مصابي الحوادث إلا عن طريق الفرق الإسعافية؛ وذلك حفاظًا على حياتهم.

الجدير بالذكر أن هذا الطريق شهد العديد من الحوادث السابقة التي نتج عنها عشرات الوفيات والإصابات؛ بسبب تعرجات الطريق وضيقه وعدم إنارته.