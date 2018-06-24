وفاة وإصابة 10 أشخاص في حادث مروري مروع بـ ” رعلة “
شهد طريق رعلة الرابط بين مركز قنا ومحافظة محايل عسير، صباح اليوم الأحد، حادث مروري نتج عن تصادم بين سيارتين ” هايلكس وكورولا، لينضم إلى حزمة الحوادث على هذا الطريق.
وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 5 آخرون، حيث تلقت غرفة عمليات المنطقة بلاغًا فجر اليوم عن الحادث.
ومن جانبه أوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد الشهري، أن الهلال الأحمر نقل إصابة واحدة وأربع وفيات إلى مستشفى محايل العام، فيما تم نقل أربع إصابات ووفاة واحدة عن طرق الجمهور قبل وصول الفرق الإسعافية.
كما شدد ” الشهري ” على عدم تحريك أو نقل مصابي الحوادث إلا عن طريق الفرق الإسعافية؛ وذلك حفاظًا على حياتهم.
الجدير بالذكر أن هذا الطريق شهد العديد من الحوادث السابقة التي نتج عنها عشرات الوفيات والإصابات؛ بسبب تعرجات الطريق وضيقه وعدم إنارته.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29972 ] نشر منذ 2 ساعتين
من فضل الله
نحن البلد الوحيد في العالم الي ننعم بنعمة الأمن والأمان
الا فيما يتعلق بقيادة السيارات ووجود المستهترين والطائشين
الي ينطل عليك والي يراوغ والي والي
بوجودهم ماتحس لابأمن ولاأمان
وأنت اتسوق
الله يعين بس
ويرحم المتوفين.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29867 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم الموتى ويشفي المصابين
طلال[ عدد التعليقات: 1295 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
ماجد[ عدد التعليقات: 1205 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم من توفي ويجوم الباجي علي خير
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1043 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحم من توفي،،
ويشافي المصابين،،
ويحسن عزاء أهاليهم ويجبر مصابهم،،
يجب على الأغلبية إعادة النظر في السفر ليلا،،
الله يستر علينا جميعا
ويلطف بنا..