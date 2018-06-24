بالفيديو والصور.. مواطنة تقود سيارة ” فورملا1 ” تزامنا مع بدء قيادة المرأة

حمود العنزي(صدى):

بدأ تنفيذ قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة؛ فيما ظهرت مواطنة اليوم الأحد سيارة ” فورمولا 1 ” قبل انطلاق فعاليات سباق جائزة فرنسا الكبرى؛ حيث أنه من المقرر أن تقوم المواطنة أسيل الحمد بعمل ” لفَّة ” على حلبة ” لوكاستوليه ” .

وأوضح فريق ” رينو ” إن أسيل ستقود سيارة لوتس ” رينو إي 20 ” من العام 2012، ضمن مسيرة لسيارات الشركة الفرنسية، احتفالاً بعودة السباق الفرنسي إلى جدول سباقات بطولة العالم بعد غياب عشر سنوات؛ فيما تعد ” أسيل ” أول امرأة تنال عضوية الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهي عضو أيضًا في اللجنة النسائية لرياضة السيارات التي أنشأها الاتحاد الدولي للسيارات.

وفي السياق نفسه، قادت أسيل السيارة ” إي20 ” لأول مرة في مران في الخامس من يونيو على الحلبة الفرنسية من أجل التعود عليها، وأكدت في بيان لها أنها تحب سباقات السيارات منذ الصغر وقيادة إحدى سيارات فورمولا 1 شيء يفوق أحلامها، مضيفةً: ” أتمنى أن يظهر ذلك في اليوم الذي تبدأ فيه النساء القيادة في شوارع المملكة، ما نستطيع أن نفعله إذا امتلكنا الشغف من أجل الحلم ” .