بالصور.. إنجازات سمو ولي العهد تتصدر صفحات مجلة روسية

نايف السالم(صدى):

خصصت مجلة روسية، صفحاتها للحديث عن المملكة ورؤيتها 2030م، بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله، وانجازاته وزياراته التي قام بها في بلدان العالم.

وأبرزت المجلة صورة سمو ولي العهد على الصفحة الأولى لها، واتضح ذلك من خلال عدد من الصور التي نشرها الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، لصفحات المجلة الروسية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .