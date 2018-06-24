بالصور.. إنجازات سمو ولي العهد تتصدر صفحات مجلة روسية
خصصت مجلة روسية، صفحاتها للحديث عن المملكة ورؤيتها 2030م، بقيادة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله، وانجازاته وزياراته التي قام بها في بلدان العالم.
وأبرزت المجلة صورة سمو ولي العهد على الصفحة الأولى لها، واتضح ذلك من خلال عدد من الصور التي نشرها الإعلامي الرياضي أحمد العجلان، لصفحات المجلة الروسية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .
خديجه[ عدد التعليقات: 650 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يطولنا بعمره ويعطيه الف عافيه سمو ولي العهد
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 659 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجازيه خيرا ويبيض وجهه علي مجهوداته الرائعه معنا