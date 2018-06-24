” المرور ” : رخصة القيادة لا تكفي وحدها للسير بشوارع المملكة
يبين نظام المرور بالمملكة، أن حمل رخصة القيادة لا يكفي وحده للسير في شوارع مدن المملكة في كثير من الأحيان، حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الـ 37 من نظام المرور بالمملكة، على ” أنه عند ضبط أي قائد مركبة لا يجيد القيادة يحال إلى إدارة المرور المختصة لإعادة تقييمه حتى وإن كان حاملًا لرخصة قيادة ” .
وعليه، تؤكد هذه المادة أن حمل الرخصة ليس سببًا كافيًا للقيادة بالمملكة، وذلك بالرغم من سماح نظام المرور ولائحته التنفيذية لحاملي الرخص الدولية المعترف بها بالقيادة على طرقات المملكة لمدة عام أو انتهاء فترة صلاحياتها أيهما أقرب، أو استبدالها بأخرى سعودية.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29867 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب الرخصه بعد الخبره
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29972 ] نشر منذ 2 ساعتين
فعلآ والله
عندنا فمكه أتوقع النسبه الأكبر الي تحتاج لأعادة النظر في من يمتلكون رخص قيادة🤔
ماجد[ عدد التعليقات: 1205 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها علي الجميع الحوادث اصبحت في كل مكان بسبب هذا الاهمال