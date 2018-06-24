النيابة الكويتية تقرر استمرار حجز المغرد عبودكا

الكويت (صدى):

قررت النيابة العامة الكويتية اليوم الأحد، استمرار حجز عبدالله الجاسر المعروف بـ ” عبودكا ” إلى يوم الغد الاثنين على ذمة قضية اتهامه بإساءة استعمال الهاتف وخدش الحياء العام.

ووجهت النيابة 4 تهم لـ «عبودكا» وهي إساءة استعمال الهاتف وخدش الحياء العام من ثلاثة قوانين وهي مكافحة الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر والجزاء.

وأنكر «عبودكا» التهم الموجهة إليه، موضحا أن حديثه كان تحت الضغط النفسي إثر ما تعرض له من ابتزاز وتهجم عليه وعلى والدته من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الذين دخلوا على حسابها وأساؤوا إليها، مضيفا أنه لم يقصد بكلامه كل الشعب الكويتي الذين هم أهله، بل من هاجمه بشكل فيه إساءة فقط.