علي البليهي سيغيب عن لقاء مصر
أفادت مصادر، بأن اللاعب علي البليهي مدافع المنتخب الوطني، سيغيب عن لقاء الأخضر أمام المنتخب المصري؛ بسبب تعرضه لإصابة بالعضلة الخلفية.
ويواجه الأخضر نظيره المصري، غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري المجموعات لنهائيات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا، حيث ستحدد المباراة أيهما سيكون في المركز الثالث والرابع. .
طلال[ عدد التعليقات: 1286 ] نشر منذ 2 ساعتين
غياب البليهي يعتبر خسارة له لانه لن يأخد الكابتن محمد صلاح بالاحضان مثل ما فعل مع مهاجم الأورجواي سواريز
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😜😜😜😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
عمار[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياخسارة مين يوقف محمد صلاح الحين !! 😩
ماجد[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 2 ساعتين
خلاص كنسلو المباراة كلها
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 2 ساعتين
صح لاعب له فقده بخط الدفاع ..
لاكن الحمدلله البديل جاهز معتز هوساوي ❤️💪
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1039 ] نشر منذ 2 ساعتين
فقط للتذكير:-
كم مباراة شاهدنا وشاهدتوا اللاعب ((علي البليهي )) لعب في الدوري السعودي؟؟؟
أليس من الأولى والإنصاف إنضمام اللاعب أحمد عسيري لجاهزيته ولمستواه الفني مع فريقه، نادي الإتحاد..
[email protected][ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 2 ساعتين
البليهي لاعب صلب
ومعتز لاعب صلب
نريد مثل هؤلاء
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29856 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يشفيه