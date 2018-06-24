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علي البليهي سيغيب عن لقاء مصر

علي البليهي سيغيب عن لقاء مصر
ماجد محمد(صدى):

أفادت مصادر، بأن اللاعب علي البليهي مدافع المنتخب الوطني، سيغيب عن لقاء الأخضر أمام المنتخب المصري؛ بسبب تعرضه لإصابة بالعضلة الخلفية.

ويواجه الأخضر نظيره المصري، غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري المجموعات لنهائيات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا، حيث ستحدد المباراة أيهما سيكون في المركز الثالث والرابع. .


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1286 ] نشر منذ 2 ساعتين

غياب البليهي يعتبر خسارة له لانه لن يأخد الكابتن محمد صلاح بالاحضان مثل ما فعل مع مهاجم الأورجواي سواريز
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😜😜😜😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياخسارة مين يوقف محمد صلاح الحين !! 😩

[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 2 ساعتين

خلاص كنسلو المباراة كلها

[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 2 ساعتين

صح لاعب له فقده بخط الدفاع ..
لاكن الحمدلله البديل جاهز معتز هوساوي ❤️💪

[ عدد التعليقات: 1039 ] نشر منذ 2 ساعتين

فقط للتذكير:-

كم مباراة شاهدنا وشاهدتوا اللاعب ((علي البليهي )) لعب في الدوري السعودي؟؟؟

أليس من الأولى والإنصاف إنضمام اللاعب أحمد عسيري لجاهزيته ولمستواه الفني مع فريقه، نادي الإتحاد..

[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 2 ساعتين

البليهي لاعب صلب
ومعتز لاعب صلب
نريد مثل هؤلاء

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