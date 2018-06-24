علي البليهي سيغيب عن لقاء مصر

ماجد محمد(صدى):

أفادت مصادر، بأن اللاعب علي البليهي مدافع المنتخب الوطني، سيغيب عن لقاء الأخضر أمام المنتخب المصري؛ بسبب تعرضه لإصابة بالعضلة الخلفية.

ويواجه الأخضر نظيره المصري، غدًا الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بدوري المجموعات لنهائيات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا، حيث ستحدد المباراة أيهما سيكون في المركز الثالث والرابع. .