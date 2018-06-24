هازارد: تونس ساعدتنا في الفوز عليها

ماجد محمد(صدى):

أكد إيدين هازارد، لاعب وسط المنتخب البلجيكي، أن أسلوب المنتخب التونسي سهل كثيرًا من مواجهة منتخب بلاده السبت في ثاني جولات كأس العالم؛ حيث تمكن منتخب بلجيكا من تحقيق الفوز 5-2 على نسور قرطاج.

وأوضح نجم بلجيكا: ” الفريق المنافس لعب بطريقة هجومية مفتوحة سهلت علينا اللقاء خاصة وأننا كنا نتنبأ بتكتيكاته واستراتيجيته. ” ، متابعًا: ” أعتقد أنه بعد تسجيل الهدف الأول عقب خمس دقائق شعرنا بالارتياح لأننا كنا ندرك أنهم سيهاجمون من أجل الفوز ما سيترك مساحات في دفاعهم . ”

وأضاف ” هازارد ” قائلًا: ” لدينا فريق جيد. خسرنا أمام الأرجنتين منذ أربعة أعوام. لو واجهناها اليوم ستختلف الأمور. لكن على أي حال سننتظر ونرى. ” ، مختتمًا: ” روميلو لوكاكو هداف وحينما نمرر له الكرة وهو في المنطقة فهو لا يخطئ أبدًا وأتمنى أن يزيد من غلته. ”