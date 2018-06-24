هازارد: تونس ساعدتنا في الفوز عليها
أكد إيدين هازارد، لاعب وسط المنتخب البلجيكي، أن أسلوب المنتخب التونسي سهل كثيرًا من مواجهة منتخب بلاده السبت في ثاني جولات كأس العالم؛ حيث تمكن منتخب بلجيكا من تحقيق الفوز 5-2 على نسور قرطاج.
وأوضح نجم بلجيكا: ” الفريق المنافس لعب بطريقة هجومية مفتوحة سهلت علينا اللقاء خاصة وأننا كنا نتنبأ بتكتيكاته واستراتيجيته. ” ، متابعًا: ” أعتقد أنه بعد تسجيل الهدف الأول عقب خمس دقائق شعرنا بالارتياح لأننا كنا ندرك أنهم سيهاجمون من أجل الفوز ما سيترك مساحات في دفاعهم . ”
وأضاف ” هازارد ” قائلًا: ” لدينا فريق جيد. خسرنا أمام الأرجنتين منذ أربعة أعوام. لو واجهناها اليوم ستختلف الأمور. لكن على أي حال سننتظر ونرى. ” ، مختتمًا: ” روميلو لوكاكو هداف وحينما نمرر له الكرة وهو في المنطقة فهو لا يخطئ أبدًا وأتمنى أن يزيد من غلته. ”
طلال[ عدد التعليقات: 1286 ] نشر منذ 1 ساعة
ادين هازارد من أمتع لاعيب الكرة في العصر الحالي ..
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 1 ساعة
بلجيكا عندها خط هجوم يجيب كاس العالم لوحده 😂💔