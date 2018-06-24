جماهير النصر تطالب برحيل فرجاني ساسي
تعرض منتخب تونس لخسارة ثقيلة بخمسة أهداف لهدفين أمام المنتخب البلجيكي في مواجهة صعبة لفريق المدرب نبيل معلول؛ حيث ظهر لاعب الوسط الدولي التونسي فرجاني ساسي بشكل متواضع في مواجهة نسور قرطاج أمام رفاق لوكاكو وهازارد في ثاني جولات كأس العالم.
وتابعت جماهير النصر أداء لاعب الوسط فرجاني ساسي الذي عابه البطء في الحركة والفشل في مقارعة لاعبين بقيمة أكسيل فيتسيل وكيفين دي بروين وهو ما دفع الجماهير للمطالبة بالتخلص من اللاعب التونسي الدولي.
وتتطلع جماهير العالمي إلى تعاقد النادي مع لاعب آخر في مركز المحور مع التفريط في ساسي الذي فشل في تقديم أوراق اعتماده لجماهير النصر في المونديال.
صقر[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 2 ساعتين
النصر ليس تونس
ماجد[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماهو صحيح
عمار[ عدد التعليقات: 300 ] نشر منذ 2 ساعتين
خايف يروح مدريد يزاحم لوكا
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاعب ثقيل طينه ولا منه فايده
يمكن ينجح لاعب سله