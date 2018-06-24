” برشلونة ” غاضب بسبب ” غوميز “
تسيطر حالة من الغضب الشديد والاستياء على نادي برشلونة الإسباني، بسبب اقتراب نادي نابولي الإيطالي من ضم لاعب وسط جديد، بناءً على طلب الإيطالي ” كارلو انشيلوتي ” ، مما يلغي فكرة ضم لاعب برشلونة ” اندري غوميز ” من حسابات ” نابولي ” .
حيث يستبعد ” نابولي ” فكرة ضم لاعب النادي الكتالوني ” اندري غوميز ” ، نظرًا لاقترابه من التعاقد مع اللاعب فابيان رويز من صفوف ريال بيتيس، مما أثار استياء النادي الإسباني، لصعوبة التخلص من خدمات ” غوميز ” .
ومما يصعب ذلك أيضًا، هو رغبة ” غوميز ” في الحصول على راتب مقارب لما يتقاضاه في برشلونة حاليًا.
طلال[ عدد التعليقات: 1286 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعد مباراة امس لازم براندت رويس غوميز اساسيين دايم و رودريغر ما يجلس حتى بالدكه يلعب مكانه غينتر
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 2 ساعتين
من دخول قوميز والفريق كان افضل ، مولر لازم يدفي الدكه