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” برشلونة ” غاضب بسبب ” غوميز “

” برشلونة ” غاضب بسبب ” غوميز “
طلال الغامدي(صدى):

تسيطر حالة من الغضب الشديد والاستياء على نادي برشلونة الإسباني، بسبب اقتراب نادي نابولي الإيطالي من ضم لاعب وسط جديد، بناءً على طلب الإيطالي ” كارلو انشيلوتي ” ، مما يلغي فكرة ضم لاعب برشلونة ” اندري غوميز ” من حسابات ” نابولي ” .

حيث يستبعد ” نابولي ” فكرة ضم لاعب النادي الكتالوني ” اندري غوميز ” ، نظرًا لاقترابه من التعاقد مع اللاعب فابيان رويز من صفوف ريال بيتيس، مما أثار استياء النادي الإسباني، لصعوبة التخلص من خدمات ” غوميز ” .

ومما يصعب ذلك أيضًا، هو رغبة ” غوميز ” في الحصول على راتب مقارب لما يتقاضاه في برشلونة حاليًا.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1286 ] نشر منذ 2 ساعتين

بعد مباراة امس لازم براندت رويس غوميز اساسيين دايم و رودريغر ما يجلس حتى بالدكه يلعب مكانه غينتر

[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 2 ساعتين

من دخول قوميز والفريق كان افضل ، مولر لازم يدفي الدكه

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