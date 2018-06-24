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بدء الدراسة بالفصل الصيفي بجامعة تبوك

بدء الدراسة بالفصل الصيفي بجامعة تبوك
تبوك(صدى):

انطلقت بجامعة تبوك اليوم، الدراسة للفصل الصيفي للطلاب والطالبات للعام الحالي، ويستمر حتى الرابع من شهر ذي الحجة القادم .

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، أن المقررات التي طرحت في الفصل الصيفي استهدفت الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في مختلف كليات الجامعة، مشيرةً إلى أن الاختبارات ستبدأ يوم الأحد 1/ 12 / 1439هـ، ولمدة أربعة أيام.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 2 ساعتين

عام أفضل باذن الله

[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله معهم ويوفقهم يااااارب

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