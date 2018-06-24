بدء الدراسة بالفصل الصيفي بجامعة تبوك

تبوك(صدى):

انطلقت بجامعة تبوك اليوم، الدراسة للفصل الصيفي للطلاب والطالبات للعام الحالي، ويستمر حتى الرابع من شهر ذي الحجة القادم .

وأوضحت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، أن المقررات التي طرحت في الفصل الصيفي استهدفت الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في مختلف كليات الجامعة، مشيرةً إلى أن الاختبارات ستبدأ يوم الأحد 1/ 12 / 1439هـ، ولمدة أربعة أيام.