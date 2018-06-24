شركة ملابس أمريكية تصفع ميلانيا ترامب بعد معطفها المثير للجدل

واشنطن(صدى):

صفعت شركة ملابس أمريكية، سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بعدما أنتجت معاطف تحمل عبار ” انا مهتمة حقًا، أليس كذلك؟ ” ، وذلك ردًا على معطفها المثير للجدل.

وكانت ” ترامب ” ، قد ارتدت معطفًا مكتوبًا عليه ” أنا غير مهتمة حقًا، أليس كذلك؟ ” أثناء زيارة للأطفال المهاجرين المنفصلين عن أبائهم.

من جانبها، صرَّحت إيما ماكلروي الرئيسة التنفيذية لشركة ويلدفانج للملابس في بورتلاند بولاية أوريجون، بأن جميع عائدات المعاطف التي يباع الواحد منها مقابل 98 دولارًا، ستمنح إلى جماعة تدافع عن اللاجئين والمهاجرين في تكساس.

وكانت مسألة ارتداء المعطف، قد أثار جدلًا واسعاً ، وعاصفة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أكدت المتحدث باسم سيدة أمريكا الأولى أن المعطف لا يحمل أي رسالة خفية.