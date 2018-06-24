” تقييم ” تعمل على دراسة سوقية لتقييم المعادن الثمينة بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أعلنت هيئة المقيمين المعتمدين ” تقييم ” ، عن أنها تعمل في الوقت الحالي على دراسة سوقية لتقييم المعادن الثمينة في المملكة، مثل: ” الذهب والمجوهرات والألماس والأحجار الكريمة ” ، وكذلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تندرج تحت تقييم المنشآت الاقتصادية.

ومن جانبه، أوضح سلطان الجريس، الأمين العام لهيئة المقيمين، أن الهيئة أعدت 100 دورة تأهيلية وتدريبية لزيادة عدد المختصين في نزع الملكيات للمنفعة العامة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، علاوة على تقييم المنشآت الاقتصادية والتقييم العقاري وتقدير أضرار حوادث المركبات.

وأكد ” الجريس ” ، أن الهيئة تقدم دوراتها في كل مناطق المملكة، مبينًا أنها لديها أعضاء في مدن المملكة المختلفة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على التوسع والدخول في تنظيم قطاعات جديدة كتقييم المعدات والآلات وغيرها.

وأبان الأمين العام للهيئة، أنه سيتم تقديم أولى الدورات مجال تقييم المعدات والآلات، خلال الربع الرابع من العام الجاري، والذي يشمل تقييم معدات المصانع، ومعدات المطارات، والأجهزة الطبية، ومعدات الاتصالات.