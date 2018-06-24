المنتخب الألماني يعتذر للسويد
اعتذر المنتخب الألماني، لنظيره السويدي عن الاحتفالات المزعجة التي قام بها المشجعوين الألمان، بعد فوز منتخبهم، خلال المباراة التي جمعتهم أمس السبت.
وقال المنتخب الألماني في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” كانت مباراة مشحونة بالمشاعر. في النهاية، بعض ردود الفعل أو حركات جهازنا الفني حيال الدكة السويدية كانت عاطفية جدا. هذه ليست الطريقة للقيام بالأمور.. عذرًا ” .
وأظهرت لقطات المباراة قيام أحد إداريي المنتخب الألماني بالانتقال نحو مقاعد بدلاء السويد للاحتفال بشكل استفز مدرب الأخير يانه أندرسون، الذي قال: ” لقد أثاروا حقا حفيظتي وجعلوني غاضبا من خلال ركضهم نحونا والقيام بحركات على مقربة منا ” .
وأضاف : ” كان هناك الكثير من الناس المنزعجين حقا على مقاعد البدلاء. قاتلنا لمدة 95 دقيقة. عندما تطلق صافرة النهاية عليك المصافحة والمضي في طريقك. كنت غاضبا حقا. هم لم يفعلوا ذلك: تحتفلون معا وتتركون خصمكم غارقا في حزنه. لا يجب التصرف بهذه الطريقة ” .
من جانبه، قال المدرب الألماني يواكيم لوف: ” بعد صافرة النهاية، كنت ومساعدي نركز على أمور أخرى، كنا نحتفل، لم أر الحركات التي حصلت تجاه مقاعد السويد، على الإطلاق ” .
ومنح الألماني طوني كروس منتخب بلاده فوزًا مثيرًا على السويد، خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لمونديال روسيا، بتسجيله هدف الفوز 2 – 1 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.
ماجد[ عدد التعليقات: 1195 ] نشر منذ 2 ساعتين
“هذا كان عدم احترام وسلوك مقرف
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 651 ] نشر منذ 2 ساعتين
يجب ان لا تسخر من الخصم الذي كنت تقاتله من أجل الفوز عليه بعد 95 دقيقه”