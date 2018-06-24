المنتخب الألماني يعتذر للسويد

نواف السالم(صدى):

اعتذر المنتخب الألماني، لنظيره السويدي عن الاحتفالات المزعجة التي قام بها المشجعوين الألمان، بعد فوز منتخبهم، خلال المباراة التي جمعتهم أمس السبت.

وقال المنتخب الألماني في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” كانت مباراة مشحونة بالمشاعر. في النهاية، بعض ردود الفعل أو حركات جهازنا الفني حيال الدكة السويدية كانت عاطفية جدا. هذه ليست الطريقة للقيام بالأمور.. عذرًا ” .

وأظهرت لقطات المباراة قيام أحد إداريي المنتخب الألماني بالانتقال نحو مقاعد بدلاء السويد للاحتفال بشكل استفز مدرب الأخير يانه أندرسون، الذي قال: ” لقد أثاروا حقا حفيظتي وجعلوني غاضبا من خلال ركضهم نحونا والقيام بحركات على مقربة منا ” .

وأضاف : ” كان هناك الكثير من الناس المنزعجين حقا على مقاعد البدلاء. قاتلنا لمدة 95 دقيقة. عندما تطلق صافرة النهاية عليك المصافحة والمضي في طريقك. كنت غاضبا حقا. هم لم يفعلوا ذلك: تحتفلون معا وتتركون خصمكم غارقا في حزنه. لا يجب التصرف بهذه الطريقة ” .

من جانبه، قال المدرب الألماني يواكيم لوف: ” بعد صافرة النهاية، كنت ومساعدي نركز على أمور أخرى، كنا نحتفل، لم أر الحركات التي حصلت تجاه مقاعد السويد، على الإطلاق ” .

ومنح الألماني طوني كروس منتخب بلاده فوزًا مثيرًا على السويد، خلال اللقاء الذي جمعهما ضمن الجولة الثانية من المجموعة السادسة لمونديال روسيا، بتسجيله هدف الفوز 2 – 1 في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.