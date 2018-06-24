بالصور.. إنجلترا تقسو على بنما بسداسية

ماجد الأشرم(صدى):

تمكن المنتخب الإنجليزي من الفوز على بنما بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الطرفين، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم في روسيا 2018.

وتقدم منتخب إنجلترا على بنما بخماسية نظيفة في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الهدف السادس في الشوط الثاني؛ حيث أحرز الأهداف كل من جون ستونز ” هدفين ” وهاري كين ” ثلاثة أهداف ” وجيسي لينجارد بالدقائق التالية على الترتيب: 8 و 22 و 36 و 40 و 46؛ فيما أحرز هدف بنما الوحيد فيليبي بالوي في الدقيقة 78.

وبناءً على هذا، يرتفع رصيد إنجلترا الذي يشارك بالمجموعة السابعة إلى 6 نقاط بالتساوي مع بلجيكا، ثم تأتي بنما وتونس في المركز الثالث والرابع على الترتيب بدون رصيد من النقاط.