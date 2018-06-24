بالفيديو.. بعد تطبيق قرار السماح بالقيادة.. مواطنة تعبر منفذ الخفجي إلى الكويت بسيارتها
كشف مقطع فيديو عبور مواطنة بسيارتها معبر الخفجي الحدودي، متجهة إلى دولة الكويت، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة اليوم الأحد.
وأظهر الفيديو السيدة وهي على مقعد القيادة بالسيارة، بينما أنهى أحد موظفي المنفذ إجراءاتها وقام بتسليمها جواز سفرها، متمنيًا لها السلامة في رحلتها كأول سعودية تعبر إلى منفذ الخفجي بسيارتها.
وبدت على السيدة فرحة غامرة بقيادتها للسيارة، والسفر بها إلى خارج المملكة لأول مرة.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 642 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش الاخلاق الحلوة هذي من رجال المرور والجمارك فجاة وهم اذا مرينا من جنب الواحد في النقطة يطالع فيك بنظرة كأنك ذابح ابوه واذا لقا عليك مخالفة قام يتهدد ويتوعد
ماجد[ عدد التعليقات: 1186 ] نشر منذ 2 ساعتين
الان خالفو الشرع سمحو بدون محرم تخرج السعودية
طيب والشرع اسقط ركن من اركان الإسلام عن المراه وهو الحج اذا لم يكون معها محرم
همس[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 2 ساعتين
ارتاح اخي معها اخوها واختها وبنتها بنفس السيارة