بالفيديو.. بعد تطبيق قرار السماح بالقيادة.. مواطنة تعبر منفذ الخفجي إلى الكويت بسيارتها

خالد الظفيري(صدى):

كشف مقطع فيديو عبور مواطنة بسيارتها معبر الخفجي الحدودي، متجهة إلى دولة الكويت، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق قرار السماح للمرأة بالقيادة اليوم الأحد.

وأظهر الفيديو السيدة وهي على مقعد القيادة بالسيارة، بينما أنهى أحد موظفي المنفذ إجراءاتها وقام بتسليمها جواز سفرها، متمنيًا لها السلامة في رحلتها كأول سعودية تعبر إلى منفذ الخفجي بسيارتها.

وبدت على السيدة فرحة غامرة بقيادتها للسيارة، والسفر بها إلى خارج المملكة لأول مرة.