” كوبر ” يوضح حقيقة اقترابه من تدريب الأخضر

ماجد محمد(صدى):

كشف الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للمنتخب المصري، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اتفاقه مع المنتخب الوطني لتدريبه، نافيًا هذا الأمر، مؤكدًا أنه حين يكون لديه معلومات أو تفاصيل تخص هذا الشأن سيعلنها على الفور.

وعن التأثيرات النفسية والانتقادات الشديدة التي تعرض لها بعد خروج المنتخب المصري من كأس العالم بروسيا 2018م، قال ” كوبر ” أن النقد جزء من كرة القدم، مشيرًا إلى أنه تعود على الانتقادات فى كل مكان عمل به.

وأوضح ” كوبر ” ، أنه مر خلال مشواره كمدرب بمراحل صعبة للغاية وعقبات كبيرة، لافتًا إلى أنه يعرف أن الجماهير كان لديها طموحات وحماس وآمال عريضة، الأمر الذي جعله يتقبل غضب المنتقدين.

فيما بيّن ” كوبر ” ، أن مصيره في مصر مجهول، وسيتحدد بناءً على عوامل كثيرة، مؤكدًا عدم معرفته إذا كانت مباراة مصر والأخضر هى آخر مباراة له مع منتخب الفراعنة أم لا.