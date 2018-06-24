بالفيديو.. سيدة تصف تجربتها في قيادة السيارة بشوارع الرياض

علي القحطاني(صدى):

أظهر مقطع فيديو سيدة وهي تصف تجربتها في قيادة السيارة صباح اليوم الأحد في شوارع الرياض.

وأوضح الفيديو السيدة وهي تشرح تجربتها في القيادة بالصباح في أول يوم من تنفيذ قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة؛ حيث ظهرت المرأة وهي تتجول بسيارتها في شوارع الرياض قائلةً: ” الناس جدًا سعيدين بتطبيق قرار القيادة ” .