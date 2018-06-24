بالفيديو.. سيدة تصف تجربتها في قيادة السيارة بشوارع الرياض
أظهر مقطع فيديو سيدة وهي تصف تجربتها في قيادة السيارة صباح اليوم الأحد في شوارع الرياض.
وأوضح الفيديو السيدة وهي تشرح تجربتها في القيادة بالصباح في أول يوم من تنفيذ قرار السماح للمرأة بالقيادة في المملكة؛ حيث ظهرت المرأة وهي تتجول بسيارتها في شوارع الرياض قائلةً: ” الناس جدًا سعيدين بتطبيق قرار القيادة ” .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1372 ] نشر منذ 2 ساعتين
داير شنوا من الصباح ادور على ملقاطه تسوق… ما لقيت
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1372 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يصلحك يا طنط عطيات…
فش ضروري تحطي مكياج وتطلعي وجهك عالصباح… صوري الستبنه واحنا نصدقك
حسام الجهني[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 41 دقيقة
أما عاد …. أيش دراها ان الناس سعيدين … يا هوووو يا بشر قليل مصداقية بليز