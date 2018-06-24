الجوازات: 6 إجراءات لحصول المرأة المتوفى زوجها على تصريح سفر

عادل الحربي (صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن وجود 6 إجراءات للحصول على تصريح سفر للمرأة المتوفى عنها زوجها وكذلك للبنت، وذلك ردًا على أحد المواطنين بموقع ” تويتر ” .

وأوضحت المديرية أن الإجراءات تتمثل في الآتي:

1- الدخول على خدمة (أبشر).

2- اختيار الخدمات الالكترونية ومن ثم تصاريح السفر.

3- التأشير على إصدار تصاريح السفر بالجواز أو الهوية الوطنية لدول الخليج العربي.

4- التأشير على اسم التابع ومن ثم تحديد نوع التصريح ومدته.

5- تظهر رسالة تأكيد تصاريح السفر.

6- تظهر رسالة تم إصدار تصريح السفر.