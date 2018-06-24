الجوازات: 6 إجراءات لحصول المرأة المتوفى زوجها على تصريح سفر
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن وجود 6 إجراءات للحصول على تصريح سفر للمرأة المتوفى عنها زوجها وكذلك للبنت، وذلك ردًا على أحد المواطنين بموقع ” تويتر ” .
وأوضحت المديرية أن الإجراءات تتمثل في الآتي:
1- الدخول على خدمة (أبشر).
2- اختيار الخدمات الالكترونية ومن ثم تصاريح السفر.
3- التأشير على إصدار تصاريح السفر بالجواز أو الهوية الوطنية لدول الخليج العربي.
4- التأشير على اسم التابع ومن ثم تحديد نوع التصريح ومدته.
5- تظهر رسالة تأكيد تصاريح السفر.
6- تظهر رسالة تم إصدار تصريح السفر.
خديجه[ عدد التعليقات: 641 ] نشر منذ 2 ساعتين
جزاكم الله خيرا علي المساعدات هذه
عمار[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعطيهم الف عافيه ويجازيهم كل الخير