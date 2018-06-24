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    يونيو

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  3. شاكيرا برفقة زوجها جيرارد بيكيه وابنهم

شاكيرا برفقة زوجها جيرارد بيكيه وابنهم

شاكيرا برفقة زوجها جيرارد بيكيه وابنهم

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