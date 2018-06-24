فيديو مروع لرجال شرطة يسحلون مسنة بطريقة وحشية
سحلت الشرطة الصينية امرأة مسنة بطريقة وحشية داخل مركز الشرطة .
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، رجال الشرطة وهم يسحبون امرأة مسنة بطريقة وحشية، وقاموا بجرونها من يدها حتى دخلوا بها إلى مركز الشرطة وسط صراخ وصيحات شخص آخر يبدو أنه برفقتها .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48933 ] نشر منذ 2 ساعتين
فخار يكسر بعضه ,,
,, مافي قلوبهم رحمه ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29957 ] نشر منذ 2 ساعتين
الأنثى إذا فقدت قيمتها في المجتمع
هكذا يفعل بها
خصوصآ في الصين
لايحترمون ويوقرون الكبير
ولايعطفون على الصغير
شعب
نفسي يانفسي😐
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3347 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ربنا يعينها بس اكيد سوت شئ جعلت الشرطة تعاملها كدا و الله اعلم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17655 ] نشر منذ 17 دقيقة
حسبي الله عليهم