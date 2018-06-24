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فيديو مروع لرجال شرطة يسحلون مسنة بطريقة وحشية

فيديو مروع لرجال شرطة يسحلون مسنة بطريقة وحشية
بكين(صدى):

سحلت الشرطة الصينية امرأة مسنة بطريقة وحشية داخل مركز الشرطة .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، رجال الشرطة وهم يسحبون امرأة مسنة بطريقة وحشية، وقاموا بجرونها من يدها حتى دخلوا بها إلى مركز الشرطة وسط صراخ وصيحات شخص آخر يبدو أنه برفقتها .


4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 48933 ] نشر منذ 2 ساعتين

فخار يكسر بعضه ,,

,, مافي قلوبهم رحمه ,,

[ عدد التعليقات: 3347 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله ربنا يعينها بس اكيد سوت شئ جعلت الشرطة تعاملها كدا و الله اعلم

[ عدد التعليقات: 17655 ] نشر منذ 17 دقيقة

حسبي الله عليهم

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