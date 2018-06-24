فيديو مروع لرجال شرطة يسحلون مسنة بطريقة وحشية

بكين(صدى):

سحلت الشرطة الصينية امرأة مسنة بطريقة وحشية داخل مركز الشرطة .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، رجال الشرطة وهم يسحبون امرأة مسنة بطريقة وحشية، وقاموا بجرونها من يدها حتى دخلوا بها إلى مركز الشرطة وسط صراخ وصيحات شخص آخر يبدو أنه برفقتها .