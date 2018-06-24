بـ 3 شروط.. النقل العام تستعد لإطلاق مشروع الأجرة العائلة للنساء

نايف السالم(صدى):

تستعد هيئة النقل العام، إلى إطلاق مشروع الأجرة العائلية للنساء، بالتزامن مع تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، اليوم الأحد.

ويشترط في المتقدمة إليه: أن تكون من الكوادر الوطنية، وحاصلة على رخصة قيادة عامة من الفئة الأولى سارية المفعول صادرة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وأن تكون غير مصابة بأي مرض معدٍ، وعدم تعاطي المواد المخدرة، وسلامة صحيفة السوابق.

كما يشترط في المركبة : ألا تقل سعة المحرك عن 2000 سم3، وألا يقل عدد المقاعد عن 7 مقاعد، وتوفر تكييف حار وبارد يعمل بكفاءة عالية، وأن يكون لون ومظهر المركبة وفقاً للاشتراطات، وتسجيل المركبة أجرة عامة، وألا يزيد العمر التشغيلي للمركبة على خمس سنوات، وتوفر جهاز تتبع المركبة، وتجهيز شاشة عرض تعريفية، وتوفير خدمة دفع أجرة النقل إلكترونياً عبر أجهزة نقاط البيع.