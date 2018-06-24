طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض من مطعم لعملها مع ” ترامب “
قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ” سارة ساندرز ” ، أمس السبت ،إن صاحبة مطعم في فرجينيا كان ترغب في تناول العشاء فيه طلبت منها مغادرته بسبب عملها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وكتبت ” ساندرز ” في تغريدة لها : ” طلبت مني صاحبة مطعم ريد هين بليكنغستون في فرجينيا المغادرة لاني اعمل لحساب رئيس الولايات المتحدة، وغادرت بأدب “.
وأضافت: ” إن تصرف صاحبة المطعم يدل على سلوكها أكثر منه عني ،انا ابذل على الدوام اقصى جهودي لمعالمة الناس، حتى الذين لا اتفق معهم، باحترام وساواصل القيام بذلك ” .
وقالت ستيفاني ويلكينسون، صاحبة المطعم، لصحيفة ” واشنطن بوست ” : ” إنّ ساندرز تعمل لصالح إدارة أميركية ،غير إنسانية وغير أخلاقية ” ، مضيفة انها لا تستطيع أن تستقبل شخصا يدافع عن ” السياسات الأكثر قسوة ” للرئيس ترامب.
كذلك أوضحت ويلكينسون أنّ العديد من موظفيها ” مثليّون ” وأنّ ساندرز تُدافع عن قرار ترامب منع خدمة المتحولين جنسيا في الجيش.
كما قالت صاحبة المطعم إنها مصدومة من دفاع ساندرز عن قرار ترامب الأخير فصل أفراد عائلات المهاجرين غير الشرعيين.
وتابعت: ” قلتُ لها أريد أن أطلب منكِ المغادرة ، وشرحتُ أنّ للمطعم قيَما أعتزم الدفاع عنها وبينها الصدق والتعاطف والرعاية ” .
qlq[ عدد التعليقات: 2297 ] نشر منذ 2 ساعتين
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العنصرية
في التعامل
متى يتعلمون اصحاب الدمقرطة احترام الاراء
ماجد[ عدد التعليقات: 1166 ] نشر منذ 2 ساعتين
لأن رئيسهم ليس برئيس بل هوا عبارة عن تاجر وتعديل الأنظمه والملفات والبلدان كما يصورون فى نظره عبارة عن صفقات ليس بإحلال السلام وإعطاء الحريه للإنسان وحقه ماذا يمثل تمثال الحريه الذي تأسس أين هم من هذا فهوا شعار بلدهم إن كانت الحريه لرئيس التجارة فقط فلماذا يزعم حرب الإرهاب
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 629 ] نشر منذ 2 ساعتين
صاحبة مطعم شجاعة وعندها ذوق …
طلال[ عدد التعليقات: 1266 ] نشر منذ 2 ساعتين
ليست شجاعة عمار انما وسبعة او محبة الشهرة..ال مراة تؤدي وظيفتها وهي ليست موظفة تنفيذية.
همس[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 2 ساعتين
🤔😁😁
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 1368 ] نشر منذ 1 ساعة
خلاص صار خير…
لما تندري جده مع ضرمبط ليك مني 5 وجبات فطور قلابه قطاوه من عند الفوال اسعد بليله