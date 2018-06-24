طرد المتحدثة باسم البيت الأبيض من مطعم لعملها مع ” ترامب “

واشنطن(صدى):

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ” سارة ساندرز ” ، أمس السبت ،إن صاحبة مطعم في فرجينيا كان ترغب في تناول العشاء فيه طلبت منها مغادرته بسبب عملها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتبت ” ساندرز ” في تغريدة لها : ” طلبت مني صاحبة مطعم ريد هين بليكنغستون في فرجينيا المغادرة لاني اعمل لحساب رئيس الولايات المتحدة، وغادرت بأدب “.

وأضافت: ” إن تصرف صاحبة المطعم يدل على سلوكها أكثر منه عني ،انا ابذل على الدوام اقصى جهودي لمعالمة الناس، حتى الذين لا اتفق معهم، باحترام وساواصل القيام بذلك ” .

وقالت ستيفاني ويلكينسون، صاحبة المطعم، لصحيفة ” واشنطن بوست ” : ” إنّ ساندرز تعمل لصالح إدارة أميركية ،غير إنسانية وغير أخلاقية ” ، مضيفة انها لا تستطيع أن تستقبل شخصا يدافع عن ” السياسات الأكثر قسوة ” للرئيس ترامب.

كذلك أوضحت ويلكينسون أنّ العديد من موظفيها ” مثليّون ” وأنّ ساندرز تُدافع عن قرار ترامب منع خدمة المتحولين جنسيا في الجيش.

كما قالت صاحبة المطعم إنها مصدومة من دفاع ساندرز عن قرار ترامب الأخير فصل أفراد عائلات المهاجرين غير الشرعيين.

وتابعت: ” قلتُ لها أريد أن أطلب منكِ المغادرة ، وشرحتُ أنّ للمطعم قيَما أعتزم الدفاع عنها وبينها الصدق والتعاطف والرعاية ” .