” داعش ” يهدد 6 عراقيين بالإعدام حال عدم إطلاق سراح معتقلات

بغداد(صدى):

نشرت وكالة “أعماق” الدعائية التابعة لتنظيم داعش أمس السبت، فيديو عبر تطبيق “تلغرام”، يهدد فيه عناصر من التنظيم الإرهابي بإعدام 6 أشخاص ما لم يتم إطلاق سراح “المعتقلات من أهل السنة” على حد قولهم خلال 3 أيام.

ويشير الفيديو في بدايته إلى أن المعتقلين هم من عناصر الشرطة العراقية وقوات الحشد الشعبي، وقد أسرهم التنظيم على طريق بغداد كركوك.

ويبدو في الفيديو أن المعتقلين الستة، الذين عرف 3 منهم عن أنفسهم بأنهم من كربلاء المقدسة في جنوب العراق وواحد من الأنبار في غربه، قد تعرضوا للضرب المبرح.

بدا خلفهم علم التنظيم الأسود، وعنصران مسلحان أحدهما ملثم والثاني تم إخفاء وجهه بالمونتاج.

ودعا العنصر الثاني من تنظيم داعش في نهاية الفيديو، الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلات “من أهل السنة” خلال 3 أيام، مهدداً بإعدام المعتقلين الموجودين لديه.

ويشير التنظيم بـ”المعتقلات من أهل السنة” إلى نساء وزوجات المتطرفين المعتقلات في السجون العراقية، واللواتي صدرت ببعضهن أحكام تتراوح بين المؤبد والإعدام.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت في ديسمبر 2017 انتهاء الحرب ضد مسلحي تنظيم داعش بعد إعلان “النصر” عقب استعادة آخر مدينة مأهولة كانوا يحتلونها.

لكن بحسب خبراء، لا يزال مسلحون إسلاميون متطرفون كامنين على طول الحدود المعرضة للاختراق بين العراق وسوريا وفي مخابىء داخل مناطق واسعة من الصحراء العراقية.