صورة نادرة تجمع 4 ملوك للمملكة

عادل الحربي (صدى):

التقطت صورة عظيمة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، في الرياض لأربع ملوك للمملكة العربية السعودية.

وظهر في الصورة التي تم التقاطها عام 1978م، كل من الملك خالد ، والملك فهد ،والملك عبدالله – رحمهم الله- ، والملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .