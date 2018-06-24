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صورة نادرة تجمع 4 ملوك للمملكة

صورة نادرة تجمع 4 ملوك للمملكة
عادل الحربي (صدى):

التقطت صورة عظيمة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، في الرياض لأربع ملوك للمملكة العربية السعودية.

وظهر في الصورة التي تم التقاطها عام 1978م، كل من الملك خالد ، والملك فهد ،والملك عبدالله – رحمهم الله- ، والملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 48927 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحكم من نوفى ويطول بقمر من تبقى ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمهم اجمعين ويجمعنا بهم في دار القرار .. ويحفظ ابو فهد ويطيل في عمره على الطاعة .. آمين

[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 2 ساعتين

الا ليت الزمن يرجع

[ عدد التعليقات: 2297 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يرحمهم ويطول بعمر الملك سلمان

[ عدد التعليقات: 1703 ] نشر منذ 56 دقيقة

رحم الله من مات منهم
ويارب ياكريم اطل في عمر سلمان الحزم واعنة على طاعتك

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