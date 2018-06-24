صورة نادرة تجمع 4 ملوك للمملكة
التقطت صورة عظيمة تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، في الرياض لأربع ملوك للمملكة العربية السعودية.
وظهر في الصورة التي تم التقاطها عام 1978م، كل من الملك خالد ، والملك فهد ،والملك عبدالله – رحمهم الله- ، والملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 48927 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحكم من نوفى ويطول بقمر من تبقى ,, آمين ,,
ابن حميد[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم اجمعين ويجمعنا بهم في دار القرار .. ويحفظ ابو فهد ويطيل في عمره على الطاعة .. آمين
ابن البلد[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 2 ساعتين
الا ليت الزمن يرجع
qlq[ عدد التعليقات: 2297 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمهم ويطول بعمر الملك سلمان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29831 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحم الموتى ويحفظ من باقي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1703 ] نشر منذ 56 دقيقة
رحم الله من مات منهم
ويارب ياكريم اطل في عمر سلمان الحزم واعنة على طاعتك