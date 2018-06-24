تحويل مواقف ذوي الاحتياجات من أجل السيدات..وأمانة الرياض تتدخل

علي القحطاني (صدى):

تفاعلا مع ما تم تداوله من صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقيام أحد المولات بالرياض بتحويل مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة لمواقف للسيدات،تدخلت أمانة الرياض لوقف هذا التصرف الغير إنساني.

ومن جانبه قام أمين منطقة الرياض المهندس طارق الفارس بالتجاوب السريع حيال الواقعة.

وعلق محمد سليمان الشويمان رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس البلدي بالرياض، قائلا : ” استثارني ذلك التصرف الذي لا يمت للإنسانية بصلة، بل إنه يخالف ما نص عليه دليل معايير الوصول الشامل، الذي تمت الموافقة عليه من المقام السامي “.

وقال الشويمان في تغريدة له : ” سأتجه للقضاء لملاحقة كل من يعتدي على حقوق تلك الفئات ” .