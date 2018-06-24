تعرف على أول سعودية تؤسس مركز صيانة سيارات نسائي بالشرق الأوسط

حمود العنزي (صدى):

وضعت المواطنة ” غاده بنت عبدالعزيز اليمني ” اللمسات الأخيرة لتدشين أول ورشة صيانة نسائية سعودية من نوعها في منطقة الشرق الاوسط ،بإدارة فتيات سعوديات في مدينة الرياض.

وحصلت غادة على بكالوريس إداره تصاميم من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وتهتم منذ الصغر بالتفاصيل الصغيرة في السيارات.

وتقول : ” بدأت القيادة منذ العام ٢٠١٥ وأحب السيارات الرياضية والسريعة ومن شدة حبي للسيارات والقيادة عدت للرياض دون الحصول على إجازه بعد إتمام اختباري مباشرة لأكون في الرياض في هذا اليوم التاريخي ” . بحسب عكاظ.

وأوضحت : ” أشرف على ورشتي التي سوف يتم افتتاحها قريباً إن شاء الله عندما انتقل من الإمارات إلى السعودية وأنا سعيدة جدا بهذا القرار الذي جاء في وقته بعد تخرجي مباشرة “.