بالفيديو.. سليمان أبا الخيل: قيادة المرأة للسيارة ” مباح ” شرعًا

عادل الحربي (صدى):

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سليمان أبا الخيل، أن قيادة المرأة للسيارة، يعد أمر أصله في الشريعة ” مباح ” .

وقال أبا الخيل : ” قيادة المرأة للسيارة قد تكون واجبا في حالة الضرورة والحاجة إلى أن تقود المرأة السيارة ” .

وأشار إلى أن هناك قاعدة شرعية معروفة عن العلماء منذ قديم الزمان تقول : ” ما ثبت للرجال، ثبت للنساء إلا بدليل ” أي أن المرأة تشارك الرجل في كل مسائل الحياة وجوانبها مالم يكن هناك دليل يفرّق بينهما أو أمر يخص الرجل أو المرأة.