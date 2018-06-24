بالفيديو.. سليمان أبا الخيل: قيادة المرأة للسيارة ” مباح ” شرعًا
أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سليمان أبا الخيل، أن قيادة المرأة للسيارة، يعد أمر أصله في الشريعة ” مباح ” .
وقال أبا الخيل : ” قيادة المرأة للسيارة قد تكون واجبا في حالة الضرورة والحاجة إلى أن تقود المرأة السيارة ” .
وأشار إلى أن هناك قاعدة شرعية معروفة عن العلماء منذ قديم الزمان تقول : ” ما ثبت للرجال، ثبت للنساء إلا بدليل ” أي أن المرأة تشارك الرجل في كل مسائل الحياة وجوانبها مالم يكن هناك دليل يفرّق بينهما أو أمر يخص الرجل أو المرأة.
#فيديو | معالي الشيخ سليمان أبا الخيل: “ما ثبت للرجال، ثبت للنساء إلا بدليل” أي أن المرأة تشارك الرجل في كل مسائل الحياة وجوانبها مالم يكن هناك دليل يفرّق بينهما أو أمر يخص الرجل أو المرأة.#المرأة_السعودية_تسوق#SaudiWomenDriving pic.twitter.com/ZPo0w7sjIa
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ٢٣ يونيو ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29951 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب كلنا نعلم أنه مباح شرعآ
ومافيها شي
من دون ماتتكلم🤗🤗🤗
ابو محمد[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 ساعات
العلماء الكبار الربانيين حرمو مآلات ما تصل إليه ومفاسد مابعد القيادة …ولم يحرموا القيادة نفسها فلا نلبس على العامة..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 ساعات
العلماء الكبار الربانيين حرمو مآلات ما تصل إليه ومفاسد مابعد القيادة …ولم يحرموا القيادة نفسها فلا نلبس على العامة..
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 2 ساعتين
غير ابن باز وبن عثيمين لا اسمع احد رحم الله الشيخين وجمعنا بهم في جنات النعيم ٠
qlq[ عدد التعليقات: 2297 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش المطلوب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29831 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29831 ] نشر منذ 1 ساعة
اسمه ابا الخيل …..
ص ص ص[ عدد التعليقات: 1691 ] نشر منذ 1 ساعة
سؤال. للعضو. هل قال. المشايخ. والعلماء. ابن باز والعثيمين. والفوزان. والعمر. كبار العلماء جائز. وإذا كان كذلك أين الدليل. طيب هل يجوز للمرأة كشف وجهها. للغريب. طيب هل تسافر بدون محرم. طيب. هل يجوز تسوق بأجره وتحمل رجال اجانب. بدون محرم وهل وهل وهل. خافوا الله. او درأً للمفاسد وللمصلحة. قال تعالى. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول تعالى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. العظمى. وقال. ودينين عليهن من جلابيبهن. يعني تغطية الوجه. رشحوه مفتي الله المستعان. كلن بدأ يفتي للمصلحه. وكل فرح بقيادة ابنته او اخته. وأغلبهن. مجنسات. انا قلت مخترعات. او. دكتورة او طبيبه او او. الناس وصلوا القمر ونحن. تقود المرأة تحضر المباراة الخ. تخلف. الله المستعان. ويهدي الجميع.
hamad[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
العلماء الكبار الربانيين حرمو مآلات ما تصل إليه ومفاسد مابعد القيادة …ولم يحرموا القيادة نفسها فلا نلبس على العامة..
محمد[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 48 دقيقة
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