صاحب مطعم يكافئ السيدات بوجبة مجانية احتفاءًا بقيادة السيارة
احتفاءًا بتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، اليوم الأحد، قرر صاحب مطعم بأبها أن يكافئ النساء اللائي يقدن سياراتهنّ إلى مطعمه بأنفسهنّ بوجبة مجانية فاخرة.
واشترط صاحب المطعم أن تقود كل سيدة سيارتها بنفسها إلى المطعم للحصول على الوجبة، محددًا الوقت من الساعة الواحدة ظهراً إلى أذان العصر.
وأكد أن العرض ليوم واحد فقط هو الأحد 10/10. وهو ذات اليوم المحدد رسميا لانطلاق قرار السماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29951 ] نشر منذ 3 ساعات
ههههههههه هههههههههه
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
ابن البلد[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يعينك على الزحمة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا ربحك الله..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا ربحك الله..
ابو محمد[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا ربحك الله..
محمد[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 44 دقيقة
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ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 24 دقيقة
انتبه نفسك هذ تحرش راح فيها الحكومة تقول قول او عمل بدى الهياط اول بالبعارين الحين بالواجبات