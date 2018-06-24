صاحب مطعم يكافئ السيدات بوجبة مجانية احتفاءًا بقيادة السيارة

علي القحطاني (صدى):

احتفاءًا بتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، اليوم الأحد، قرر صاحب مطعم بأبها أن يكافئ النساء اللائي يقدن سياراتهنّ إلى مطعمه بأنفسهنّ بوجبة مجانية فاخرة.

واشترط صاحب المطعم أن تقود كل سيدة سيارتها بنفسها إلى المطعم للحصول على الوجبة، محددًا الوقت من الساعة الواحدة ظهراً إلى أذان العصر.

وأكد أن العرض ليوم واحد فقط هو الأحد 10/10. وهو ذات اليوم المحدد رسميا لانطلاق قرار السماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة.