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صاحب مطعم يكافئ السيدات بوجبة مجانية احتفاءًا بقيادة السيارة

صاحب مطعم يكافئ السيدات بوجبة مجانية احتفاءًا بقيادة السيارة
علي القحطاني (صدى):

احتفاءًا بتطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة، اليوم الأحد، قرر صاحب مطعم بأبها أن يكافئ النساء اللائي يقدن سياراتهنّ إلى مطعمه بأنفسهنّ بوجبة مجانية فاخرة.

واشترط صاحب المطعم أن تقود كل سيدة سيارتها بنفسها إلى المطعم للحصول على الوجبة، محددًا الوقت من الساعة الواحدة ظهراً إلى أذان العصر.

وأكد أن العرض ليوم واحد فقط هو الأحد 10/10. وهو ذات اليوم المحدد رسميا لانطلاق قرار السماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 420 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يعينك على الزحمة

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا ربحك الله..

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا ربحك الله..

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا ربحك الله..

[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 44 دقيقة

حرر الرد

[ عدد التعليقات: 843 ] نشر منذ 24 دقيقة

انتبه نفسك هذ تحرش راح فيها الحكومة تقول قول او عمل بدى الهياط اول بالبعارين الحين بالواجبات

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