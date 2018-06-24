بالفيديو.. سعيد العويران : كيف لا يتحمل المعيوف أهداف روسيا؟!

نواف السالم(صدى):

تحدث لاعب المنتخب السابق سعيد العويران،عن هجوم بعض الإعلاميين والمحللين على حارس المرمي محمد العويس.

وانتقد العويران بشدة تحليل الجاسر والجحلان قائلا: ” ما أدري كيف يحللوا مع احترامي لهم، لكن جميع اللاعبين يتحملون الخسارة وليس لاعب واحد ” .

وتابع : ” اللاعبون ابناءنا واولادنا نتحملهم حتى لو خذلونا ،لكن تطلع تدافع عن حارس ضد اللاعيبن لا يصير ” .

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