بالفيديو.. سعيد العويران : كيف لا يتحمل المعيوف أهداف روسيا؟!
تحدث لاعب المنتخب السابق سعيد العويران،عن هجوم بعض الإعلاميين والمحللين على حارس المرمي محمد العويس.
وانتقد العويران بشدة تحليل الجاسر والجحلان قائلا: ” ما أدري كيف يحللوا مع احترامي لهم، لكن جميع اللاعبين يتحملون الخسارة وليس لاعب واحد ” .
وتابع : ” اللاعبون ابناءنا واولادنا نتحملهم حتى لو خذلونا ،لكن تطلع تدافع عن حارس ضد اللاعيبن لا يصير ” .
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سعيد العويران – أحترم الجحلان و الجاسر ولكن كيف لا يتحمل المعيوف أهداف روسيا #المونديال pic.twitter.com/gX1C3uAsiK
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٣ يونيو ٢٠١٨
qlq[ عدد التعليقات: 2275 ] نشر منذ 1 ساعة
كويس
عصي الدمع[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 40 دقيقة
حرام بالله انهم فظايح من الحارس حتى المدلك
وأول الفظايح انت يا كرستيانوا
اكلنا معاك 8 من المانيا و8 من البرازيل في القارات
هاذي 16 في مبارتين
ههههههههههه
ولك وجه تطلع روح مع احمد فتحي مروس ازين لك
يارجال ياليت ما وصلنا كاس العالم وبس وان شاء الله زي كذا ما عاد نوصل حتى يجي رجاااجيل