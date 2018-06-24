العثور على رافعة تزن 48 طنا بمصر بعدما سرقت من ألمانيا

القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة وصفتها وسائل إعلام ألمانية بـ ” الشيء الغير قابل للتصديق ” تم العثور على رافعة تمت سرقتها من ألمانيا، في مصر بعد ثلاثة أشهر من إعلان سرقتها.

واختفت الرافعة في 19 مارس الماضي، من معسكر عمل يقع في مدينة ” شتوتغارت ” الألمانية ، وهي تزن 48 طناً.

وتقدم مالك الرافعة التي يبلغ سعرها 200 ألف يورو، ببلاغات لكافة الجهات المسؤولة للبحث عن الرافعة، ورصد مكافأة مالية قدرها 5 آلاف يورو لمن يدلي بمعلومات تساعد الشرطة في الوصول للجاني.

وفشلت السلطات الألمانية في الوصول للرافعة وسارقها، حتى كانت المفاجأة التي أذهلت الجميع، وهي ظهور الرافعة في جمارك ميناء الإسكندرية بمصر.

وقالت وسائل الإعلام الألمانية إنه شيء عجيب وغريب ومذهل، بل إنه غير قابل للتصديق، وتساءلت كيف مر قائد الرافعة وسارقها من عدة دول دون أن يلفت النظر إليه وإلى الرافعة المسروقة التي أبلغت السلطات الألمانية كافة دول أوروبا بمواصفاتها لضبطها، وكيف مر من هذه الدول حتى وصل إلى ميناء الإسكندرية.

من جانبه، رفضت السلطات المصرية الكشف عن التفاصيل، مؤكدة أن التحقيقات تجري حالياً لمعرفة كافة الملابسات.