حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على المملكة

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( الحدود الشمالية ، الشرقية، الرياض ، نجران، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ). وسماء غائمة جزئيًا مع مفرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ،عسير ،الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج , بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.