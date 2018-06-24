  • الأحد 24

    يونيو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على المملكة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على المملكة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد على المملكة
عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق ( الحدود الشمالية ، الشرقية، الرياض ، نجران، مكة المكرمة ، المدينة المنورة ). وسماء غائمة جزئيًا مع مفرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان ،عسير ،الباحة ،مكة المكرمة ، المدينة المنورة ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج , بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين , وحالة البحر متوسط الموج.


الوسوم:,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *