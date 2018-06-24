السماح للعائلات بحضور تدريبات ” النصر ” بدءًا من اليوم

ماجد محمد(صدى):

أكد نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم، عن أنه بدءا من اليوم الأحد، يتم السماح للعائلات بالدخول إلى مدرجات ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود، لحضور تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح النادي في بيان له أنه تم تخصيص المدرجات الشمالية للعائلات، مشيرًا إلى أن الدخول إليها عبر البوابة الخاصة بالفئات السنية بالنادي.