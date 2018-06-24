بالفيديو:حادث مروع في بطولة العالم للسيارات ينتهي بتطاير سيارة في الهواء !

وكالات(صدى):

وقع حادث مثير جدا خلال السباق الافتتاحي من بطولة العالم للسيارات السياحية (WTCR) الذي نظم اليوم السبت بفيلا ريال شمال البرتغال حيث اصيب السائق المغربي المهدي بناني في الحادث باصابات طفيفة .

وكان المهدي بناني المنتمي لفريق “فلوسفاغن” ينافس على الصف الاول بعد انطلاق السباق بثوان قليلة قبل وقوع حادث تصدام عنيف في احدى المنعرجات بسيارة السائق البريطاني روب هاف ، و هو ما تسبب في سلسلة اصطدمات بين السيارات الملاحقة وتوقف السباق .

وتطايرت سيارة بناني (رقم 25) في الهواء متسببة في اشتعال النيران بسيارة السويدي تيد بيورك من فريق هيونداي و احداث أضرار جسيمة بها .

ولم يتعرض مهدي بناني وروب هاف لاي اصابات حرجة ، لكن تم نقلهما إلى المستشفى من أجل اخضاعهما لمراقبة طبية وقائية ، فيما تم اسعاف السائقين الاخرين بالمركز الطبي للحلبة قبل استئناف السباق مجددا و الذي انتهى بفوز الفرنسي ايفان مولير..