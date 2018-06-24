صرف دعم المعلمين يرتبط بالتحضير الشهري في المدارس

علي القحطاني (صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” عن رهن صرف دعم رواتب المعلمين بعملية التحضير الشهري التي تعدها المدارس خلال الفترة من 18 – 23 من كل شهر ميلادي.

ويستمر الدعم بموجب النظام لمدة 5 سنوات، على أن تلتزم المدارس الأهلية بنفس الراتب 5600 ريال للمعلم بعد انتهائه.

وفي سياق آخر ،أوضح الصندوق أن البقاء 59 يومًا خارج المملكة في العام يوقف الاستفادة من برنامج حافز، مشيرًأ إلى أنه وفقا للضوابط لا يمكن إلغاء الحساب في حافز، وفي حال الإقصاء يجب الانتظار 12 شهرًا، لإعادة التقديم