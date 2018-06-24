بالفيديو..نوال الكويتية تشارك السعوديات وتقود سيارتها في الرياض
قامت الفنانة الكويتية نوال، في الساعات الأولى من اليوم الاحد، بمشاركة السعوديات تطبيق قرار قيادة السيارة.
وظهرت الفنانة نوال في مقطع فيديو وهي تقود سيارتها في شوارع الرياض، عقب الانتهاء من حفلها الذي أقيم أمس السبت.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29823 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29823 ] نشر منذ 2 ساعتين
غريبه فين احلام
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29823 ] نشر منذ 2 ساعتين
غريبه فين احلام مالها حس
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2736 ] نشر منذ 2 ساعتين
😘🌹😘🌹😘🌹
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29823 ] نشر منذ 2 ساعتين
اهم شي تطبق نظام التحرش قبل نظام القياده الله يجزاك خير الجزاء يا الملك سلمان
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17644 ] نشر منذ 1 ساعة
يعني نوال جايبه سيارتها معها من الكويت لهذا اليوم
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2736 ] نشر منذ 1 ساعة
نوال تستاهل مليووووون😘🌹
😘🌹😘🌹😘🌹😘🌹😘
😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29931 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يسعدها
بس أغنية لقيت روحي ماكانت حافظتها زين
مغير غششناها😂😂😂😁😂