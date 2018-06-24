بالفيديو..نوال الكويتية تشارك السعوديات وتقود سيارتها في الرياض

علي القحطاني (صدى):

قامت الفنانة الكويتية نوال، في الساعات الأولى من اليوم الاحد، بمشاركة السعوديات تطبيق قرار قيادة السيارة.

وظهرت الفنانة نوال في مقطع فيديو وهي تقود سيارتها في شوارع الرياض، عقب الانتهاء من حفلها الذي أقيم أمس السبت.