تعليق أحلام على قيادة الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال للسيارة

أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة الإماراتية أحلام ،على مقطع فيديو للأمير الوليد بن طلال ،والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” بالفيديو..الوليد بن طلال يشارك ابنته قيادة السيارة بعد دقائق من تنفيذ القرار ” .

وقالت أحلام في تغريدة لها عبر ” تويتر ” ،اليوم الأحد، : ” اغلى من يسوق الغالية بنت الغالي الاميرة ريم بنت الوليد بن طلال ال سعود ربي يحميها ويحفظها من كل شر ٢٣//٦//٢٠١٨ الله يسخر لكم يا حبايبي يا بنات السعودية الارض ومن عليها ويحميكم ويحفظكم “.

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