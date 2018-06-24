تعليق أحلام على قيادة الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال للسيارة
علقت الفنانة الإماراتية أحلام ،على مقطع فيديو للأمير الوليد بن طلال ،والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” بالفيديو..الوليد بن طلال يشارك ابنته قيادة السيارة بعد دقائق من تنفيذ القرار ” .
وقالت أحلام في تغريدة لها عبر ” تويتر ” ،اليوم الأحد، : ” اغلى من يسوق الغالية بنت الغالي الاميرة ريم بنت الوليد بن طلال ال سعود ربي يحميها ويحفظها من كل شر ٢٣//٦//٢٠١٨ الله يسخر لكم يا حبايبي يا بنات السعودية الارض ومن عليها ويحميكم ويحفظكم “.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29931 ] نشر منذ 1 ساعة
للأمام يابنات🤗🤗🤗
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17644 ] نشر منذ 1 ساعة
غريبه وين احلام عن هذه المنسبه