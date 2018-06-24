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تعليق أحلام على قيادة الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال للسيارة

تعليق أحلام على قيادة الأميرة ريم بنت الوليد بن طلال للسيارة
أماني الغامدي(صدى):

علقت الفنانة الإماراتية أحلام ،على مقطع فيديو للأمير الوليد بن طلال ،والذي نشرته ” صدى ” بعنوان ” بالفيديو..الوليد بن طلال يشارك ابنته قيادة السيارة بعد دقائق من تنفيذ القرار ” .

وقالت أحلام في تغريدة لها عبر ” تويتر ” ،اليوم الأحد، : ” اغلى من يسوق الغالية بنت الغالي الاميرة ريم بنت الوليد بن طلال ال سعود ربي يحميها ويحفظها من كل شر ٢٣//٦//٢٠١٨ الله يسخر لكم يا حبايبي يا بنات السعودية الارض ومن عليها ويحميكم ويحفظكم “.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 17644 ] نشر منذ 1 ساعة

غريبه وين احلام عن هذه المنسبه

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