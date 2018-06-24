تزامنًا مع قيادة المرأة..محمد عبده يوجه رسالة للرجال

حمود العنزي (صدى):

بالتزامن مع تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة ،وجه فنان العرب محمد عبده نصيحة للسائقين من الرجال والشباب.

وقال محمد عبده في رسالته : ” الرجال كانوا كفؤا لبعضهم في القيادة من خلال السرعة أو فنون السير، لكن اليوم تغير الوضع ورفقًا بالقوارير، إذ ينبغي تشجيع الأخوات من النساء ومنحهن الثقة والأمان لمساعدتهن على التمكن من السياقة وإعطائهن الأولوية في السير ” .

واستشهد فنان العرب بالمثل الإنجليزي الذي يقول : ” النساء أولاً ” ، مضيفًا : ” كونوا حريصين على سلامتهن ” .

httpv//youtu.be/VJi36rerJSw