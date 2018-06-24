تزامنًا مع قيادة المرأة..محمد عبده يوجه رسالة للرجال
بالتزامن مع تنفيذ قرار قيادة المرأة للسيارة ،وجه فنان العرب محمد عبده نصيحة للسائقين من الرجال والشباب.
وقال محمد عبده في رسالته : ” الرجال كانوا كفؤا لبعضهم في القيادة من خلال السرعة أو فنون السير، لكن اليوم تغير الوضع ورفقًا بالقوارير، إذ ينبغي تشجيع الأخوات من النساء ومنحهن الثقة والأمان لمساعدتهن على التمكن من السياقة وإعطائهن الأولوية في السير ” .
واستشهد فنان العرب بالمثل الإنجليزي الذي يقول : ” النساء أولاً ” ، مضيفًا : ” كونوا حريصين على سلامتهن ” .
httpv//youtu.be/VJi36rerJSw
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29823 ] نشر منذ 4 ساعات
طيب طيب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17644 ] نشر منذ 54 دقيقة
ما شاء الله ما قصرت على النصيحه
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 29931 ] نشر منذ 38 دقيقة
ميحتاج يبونوره
لاتوصي
عيوننا لهن والله😘😘😘