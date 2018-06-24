اتحاد التايكوندو يعتمد الروزنامة الداخلية للموسم المقبل

نواف السالم(صدى):

اعتمدت الهيئة العامة للرياضة الروزنامة الداخلية لبطولات الاتحاد السعودي للتايكوندو للموسم القادم 1439_1440 الموافق 2018_2019 والتي تبلغ 30 بطولة بعد إقرارها من مجلس الإدارة باجتماعه الأخير .

وأوضح رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الحكم الدولي ثامر عبدالله السعران بأن المنافسات الداخلية ستنطلق بحول الله في الثالث من محرم القادم وأنه تم زيادة عدد البطولات كما تم اعادة إقامة بطولات المناطق للبومسي وبطولة الهيئات لتتمكن القطاعات العسكرية والجامعات من المشاركة بها والاستفادة من لاعبي الأندية كما تم استحداث بطولة للفرق الجماعي لدرجة الشباب .

وقد أشاد “السعران” بجهود رئيس الاتحاد العميد الركن شداد العمري ونائبه أبوبكر كردي وأعضاء المجلس ومدير الاتحاد سامي الطلب وذلك لمتابعتهم الدائمة وجهودهم في سرعة إقرار الروزنامة الداخلية لتتمكن الفرق من الإعداد المبكر لها والظهور بمستوى يتلائم مع توجّه ودعم الاتحاد .