بالفيديو..حركات لاعبو ألمانيا في وجه مدرب السويد تثير غضبه

نواف السالم (صدى):

كشف مدرب السويد يان أندرسون، عن السبب الذي أثار غضبه عقب تقدم المانيا على منتخب بلاده في الدقائق الأخيرة.

وقال ” أندرسون ” : ” الألمان بدأوا بالقيام ببعض الحركات في وجوهنا وذلك أثار غضبي كثيرًا وأزعجنا جميعًا. قاتلنا طوال 90 دقيقة وفي النهاية عليك أن تصافحنا وتغادر لا القيام بهذه التصرفات.”

وتابع : ” كانت لنا ركلة جزاء واضحة لصالح بيرغ وبالتالي إن كان لدينا الـ VAR فمن الغريب أنه لم يذهب للشاشة لإلقاء نظرة على اللقطة.”

يجدر الإشارة إلى أن ألمانيا نجحت في قلب الطاولة بعد أن حققت التعادل ثم الفوز على السويد في الدقائق الأخيرة.