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  3. بالفيديو ..زوج يوثق لحظة قيادة زوجته للسيارة..ويؤكد: زوجتي تمارس حقها

بالفيديو ..زوج يوثق لحظة قيادة زوجته للسيارة..ويؤكد: زوجتي تمارس حقها

بالفيديو ..زوج يوثق لحظة قيادة زوجته للسيارة..ويؤكد: زوجتي تمارس حقها
حمود العنزي (صدى):

وثق زوج مقطع فيديو، لزوجته وهي تقود السيارة بعد تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة اليوم الأحد، مؤكدًا أنها تمارس حقها.

وعلق الزوج على الفيديو قائلًا : زوجتي تمارس حقها من الله ورسوله ثم القانون شكرا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.


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