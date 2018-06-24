بالفيديو ..زوج يوثق لحظة قيادة زوجته للسيارة..ويؤكد: زوجتي تمارس حقها
وثق زوج مقطع فيديو، لزوجته وهي تقود السيارة بعد تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة اليوم الأحد، مؤكدًا أنها تمارس حقها.
وعلق الزوج على الفيديو قائلًا : زوجتي تمارس حقها من الله ورسوله ثم القانون شكرا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
زوجتي تمارس حقها من الله ورسوله ثم القانون
شكرا لولي العهد الامير #محمد_بن_سلمان
#المراه_السعوديه_تسوق#الاحساء pic.twitter.com/bsdbyGaKJT
— ياسر المطوع (@Yaser986) ٢٣ يونيو ٢٠١٨
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 29803 ] نشر منذ 17 دقيقة
طيب بالتوفيق للجميع يا رب العالمين