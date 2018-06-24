بالفيديو ..زوج يوثق لحظة قيادة زوجته للسيارة..ويؤكد: زوجتي تمارس حقها

حمود العنزي (صدى):

وثق زوج مقطع فيديو، لزوجته وهي تقود السيارة بعد تطبيق قرار قيادة المرأة للسيارة اليوم الأحد، مؤكدًا أنها تمارس حقها.

وعلق الزوج على الفيديو قائلًا : زوجتي تمارس حقها من الله ورسوله ثم القانون شكرا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان.