صور جديدة لكيا سييد الجديدة مع اعلان أسعارها في بريطانيا

عادل الحربي (صدى):

تم الكشف عن كيا سييد الجديدة كلياً التي تقدم لمنافسة سيارات الهاتشبام المدمجة بخمسة أبواب في السوق الأوروبية, وقدمت السيارة لأول مرة في معرض جنيف للسيارات وتبدأ مبيعاتها في السوق الانجليزي في الاول من أغسطس المقبل بسعر يبدأ من 24.289 ألف دولار وهو سعر أقل من فورد فوكاس الأساسية بمعدل 2.450 دولار كما أن السعر أقل من فولكس فاجن جولف بواقع 60 دولار وأعلى من رينو ميجان بواقع 1.301 دولار.

ولم تعلن الشركة بعد تفاصيل مستويات التجهيز المختلفة للسيارت, التي تخلت عن الفاصلة في اسمها الانجليزي والتي زودت بالعديد من باقات التكنولوجيا.

واعتماداً عن النسخة التي سيتم اختيارها فيمكن الحصول على شاشة 7 او 8 بوصة تعمل باللمس للنظام الترفيهي ونظام ملاحة مدمج بالهاتف الذكي مع دعم من آبل كار بلاي وأندرويد أوتو مع بلوتووث.

وتشمل التجهيزات كذلك نظام صوتي فاخر JBL ومقاعد أمامية بخاصية التبريد والتسخين ومقاعد خلفية بخاصية التسخين وباب خلفي كهربائي ومصابيح أمامية ليد كاملة ومساحات زجاج مستشعرة للمطر بين تجهيزات أخرى عديدة. وتعتبر السيارة أول سيارة كيا في أوروبا تتوفر بنظام مساعد تتبع المسارات المرورية والذي يعمل على سرعة بين 0 و130 كم ووصف هذا النظام بأنه تكنولوجيا للقيادة الذاتية .

ويتحكم هذا النظام في تسارع السيارة والكبح والتوجيه وذلك وفق للسيارة التي تسير في المقدمة أمام السيارة الكيا وهذا يعني أن السيارة ستظل تتحرك في نفس المسار اعتماداً على حركة السيارات أمامها مما يوفر مزيد من الراحة في القيادة اليومية.

ومن بين التجهيزات الأخرى التي تتوفر للسيارة نظام تجنب التصادم الأمامي ونظام رصد البقع العمياء والتحذير من حركة المرور خلف السيارة ومساعد الكبح الذكي وادارة الثبات في السيارة ومثبت سرعة ذكي ونظام ستوب جو.

وسيمكن للمشترين الاختيار بين نظامين لجسم السيارة الأول الهاتشباك والثاني الاستيشن واجن مع 4 مستويات للتجهيز تتوفر لكل سيارة و5 محركات منها 3 بنزين ومحركين ديزل. وسوق يبدأ انتاج السيارة في مصنع زيلينا في سلوفاكيا في الربع الثاني من العام الجاري.