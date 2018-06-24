” لوف “: حققنا فوز مهم وآمل أن يدفعنا بقوة في البطولة

ماجد محمد(صدى):

علق المدير الفنى للمنتخب الألماني ” يواخيم لوف”، على أداء اللاعبين الألمان عقب نهاية المباراة التي فاز فيها على نظيره ” السويدي ” بهدفين مقابل هدف، ” إننا لم نكن سعداء بعد نهاية الشوط الأول لأننا أضعنا الكثير من الفرص، ولكن شخصية وروح الفريق ظهرت في الشوط الثاني، لقد استحقينا هذا الفوز”.

وأضاف ” لوف “، ” حققنا فوز مهم جدًا، لقد استحقينا ذلك بعد أن قاتلنا إلى النهاية، وآمل أن يمنحنا دفعة كبيرة في البطولة”.

وأكمل” لوف “، يجب أن نثني على عودة ” توني كروس ” بعد خطأه الذي أدي إلى هدف السويد، ولقد كانت تصويبته من طراز عالمي وكان يستحق هذا الهدف.