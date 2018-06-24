بالفيديو.. مشاجرة عنيفة بين 4 سائحين وسائق تاكسي

متابعات(صدى):

ألقت الشرطة الإسبانية القبض على أربعة بريطانيين يقضون إجازاتهم في جزيرة إبيثا، بعدما اندلع شجار بينهم وبين سائق سيارة أجرة في منتصف الطريق.

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مشاجرة عنيفة بين رجلين في الجزيرة الإسبانية، وسائق سيارة أجرة حيث انهالوا على بعضهم بالضرب المبرح، على الطريق الرئيسي مما تسبب في توقف حركة المرور لبضع دقائق.

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